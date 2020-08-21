Лукашенко призвал белорусов простить ошибки правоохранителей

https://static.news.ru/photo/d5ce6d7e-e476-11ea-bd35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Простить ошибки правоохранителей, допущенные в ходе акций протестов, призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил на митинге в Гродно.

Что вы будете делать, если начнётся бандитизм на улицах? Кому вы будете звонить? 01, 02, 03 или 101, 102, 103. Мы с детства знаем эти телефоны, не громите этих людей, — цитирует его ТАСС.

При этом президент Белоруссии добавил, «даже если они где-то ошиблись, простите их». При этом Лукашенко заявил, что 60% фото пострадавших от действий правоохранителей при разгоне протестов постановочные.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших.

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