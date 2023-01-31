Лукашенко «обменял» у президента Зимбабве трактор на чучело льва Лукашенко и президент Зимбабве Мнангагва подарили друг другу трактор и чучело льва

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, Эммерсону Мнангагве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего госвизита в Зимбабве подарил лидеру этой страны Эммерсону Мнангагве трактор, а тот ему – чучело льва, передает Telegram-канал «Пул Первого». Отмечается, что трактор подарен для личного подсобного хозяйства главы африканской державы.

Александр Лукашенко подарил своему зимбабвийскому коллеге Эммерсону Мнангагве белорусский трактор, — говорится в сообщении.

Ответный подарок от президента Зимбабве Лукашенко станет экспонатом музея с президентскими подарками в резиденции Лукашенко, сообщил Telegram-канал Sputnik.

Ранее политолог Валерий Карбалевич заявил, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Зимбабве стоит расценивать исключительно в контексте внутрибелорусской повестки. По словам эксперта, глава Белоруссии имитирует отсутствие изоляции.

Карбалевич также напомнил, что ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия помогает Зимбабве поднимать сельское хозяйство. Это, казалось бы, должно кратно увеличить товарооборот, но и в 2022 году рост, по грубым оценкам, составил те же $25 млн, что и в 2021 году.