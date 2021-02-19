Лукашенко: будем развивать «хороший национализм»

https://static.news.ru/photo/5025546c-72b5-11eb-8626-96000091f725_660.jpg Фото: Sally Hayden/ZUMAPRESS.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен развивать в стране "хороший национализм". Он пояснил, что такая вещь будет развиваться за счёт традиций страны, отличающих белорусов, в том числе, от русских.

Я считаю, что национализм - это не болтовня на мове. А это делать то, что останется в памяти. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы у нас были определённые традиции, - заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что очень хорошо относится к русскому народу, однако всё-таки является президентом Белоруссии. В связи с этим глава государства отметил, что будет делать для своего народа всё возможное, что будет отличать белорусов в том числе и от россиян.

Всегда надо создавать то, что тебя будет отличать от других. И в этом будет хороший национализм, за что меня в России иногда критикуют и упрекают, - добавил Лукашенко.

В качестве традиций суверенного государства президент Белоруссии упомянул ежегодное обращение лидера страны с посланием к парламенту и народу, а также проводимое раз в пять лет Всебелорусское народное собрание. Также Лукашенко упомянул, что в числе богатства белорусов знание двух языков - государственного и русского, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Москву с рабочим визитом. В российской столице он проведёт переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным.