«Вульгарно и безвкусно»: Louis Vuitton продаёт сумку-самолёт за $39 000

https://static.news.ru/photo/7c26b628-9fe2-11eb-ad13-96000091f725_660.jpg Фото: Twitter

Бренд Louis Vuitton выпустил сумку в виде самолёта стоимостью 39 тысяч долларов, что вызвало насмешки в Интернете. Пользователи пишут, что некоторые настоящие самолёты стоят дешевле, чем новинка от модного дома.

Например, американка предложила богачам, которым некуда пристроить деньги, присмотреться к одномоторному самолёту Cessna 1968 года выпуска по цене в 32 300 долларов.

You can buy an actual plane for less. pic.twitter.com/Egwh3A7tcp — Valeska Vaccinated (@vah0603) April 3, 2021

И женщины, и мужчины называют аксессуар, выполненный полностью из крокодиловой кожи, безвкусным и вульгарным.

Она (сумка-самолёт) хоть летает? Нет, вы это серьёзно? — написала пользовательница Twitter.

Louis Vuitton is selling a $39,000 bag shaped like an airplane. CNN's Jeanne Moos reports. https://t.co/qguTo33jUi pic.twitter.com/zq6pwMQh8H — CNN International (@cnni) April 18, 2021

Креативный директор мужской одежды Вирджил Абло, который является автором этого аксессуара, отметил, что сумка была создана для туристов-мужчин и он доволен результатом.

Ранее NEWS.ru писал, что Филипп Киркоров, известный своей слабостью к уникальным и брендовым вещам, получил на Новый год в подарок единственный в мире меховой рюкзак Louis Vuitton. Прославленный певец устроил у себя дома вечеринку со звёздными гостями.