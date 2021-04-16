«Вульгарно и безвкусно»: Louis Vuitton продаёт сумку-самолёт за $39 000

Бренд Louis Vuitton выпустил сумку в виде самолёта стоимостью 39 тысяч долларов, что вызвало насмешки в Интернете. Пользователи пишут, что некоторые настоящие самолёты стоят дешевле, чем новинка от модного дома.
Например, американка предложила богачам, которым некуда пристроить деньги, присмотреться к одномоторному самолёту Cessna 1968 года выпуска по цене в 32 300 долларов.
Ранее NEWS.ru писал, что Филипп Киркоров, известный своей слабостью к уникальным и брендовым вещам, получил на Новый год в подарок единственный в мире меховой рюкзак Louis Vuitton. Прославленный певец устроил у себя дома вечеринку со звёздными гостями.
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