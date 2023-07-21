Лондон отказал российскому олигарху в возврате арестованной суперяхты Bloomberg: Лондонский суд отказался снять арест с яхты российского олигарха Науменко

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Лондонский суд отказался снять арест с суперяхты Phi российского олигарха Сергея Науменко, сообщает Bloomberg. Судья Росс Крэнстон признал наложение ограничений на судно законным и соответствующим курсу британского правительства на ужесточение отношения к богатым россиянам с целью побудить их выступать против президента РФ Владимира Путина.

В своем иске Науменко подчеркивал, что никогда не занимался политической деятельностью и у него нет никаких связей с властями РФ. По мнению бизнесмена, арестом его яхты британская сторона пыталась продемонстрировать свою «крутость». Он также добавил, что его пытаются принудить к критике российского правительства, не учитывая того, что это может негативно отразиться на бизнесе в РФ.

В Министерстве транспорта Великобритании, которое выступало ответчиком по иску, решение суда комментировать не стали. По словам адвоката, Науменко разочарован вердиктом и намерен его обжаловать.

Яхта Phi, принадлежащая Науменко, была построена в 2021 году. Ее стоимость 38 млн фунтов стерлингов ($49 млн).

Ранее российский бизнесмен, совладелец «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев, активы которого были заморожены после 24 февраля 2022 года, потребовал у суда во Франции дать ему возможность проплывать на своей яхте La Petite Ourse II вокруг Ривьеры. Его адвокат заявил, что предприниматель имеет право пользоваться яхтами и домами для личных нужд, а потому любые запреты являются незаконными.