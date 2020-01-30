Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Майкл Помпео заявили, что торговое соглашение между двумя государствами может быть подписано до американских президентских выборов, запланированных на 3 ноября.
Я уверен, что сделка может быть совершена. Существует огромная увязка с нашими экономическими интересами. Конечно, будут сложные вопросы, — заявил Рааб журналистам.
Помпео, в свою очередь, отметил, что согласен с британским коллегой.
Ранее NEWS.ru писал, что Совет Евросоюза завершил процесс ратификации сделки, в которой были описаны условия выхода Великобритании из состава сообщества.
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