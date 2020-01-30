https://static.news.ru/photo/e1cb2e14-4363-11ea-9416-fa163e074e61_660.jpg Доминик Рааб и Майк Помпео Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Майкл Помпео заявили, что торговое соглашение между двумя государствами может быть подписано до американских президентских выборов, запланированных на 3 ноября.

Я уверен, что сделка может быть совершена. Существует огромная увязка с нашими экономическими интересами. Конечно, будут сложные вопросы, — заявил Рааб журналистам.

Помпео, в свою очередь, отметил, что согласен с британским коллегой.

Ранее NEWS.ru писал, что Совет Евросоюза завершил процесс ратификации сделки, в которой были описаны условия выхода Великобритании из состава сообщества.