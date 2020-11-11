Литва потребовала от Минска прояснить ситуацию на БелАЭС

https://static.news.ru/photo/465bf7e8-2412-11eb-9017-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/bel.atom

На Белорусской АЭС (БелАЭС) было приостановлена выработка электроэнергии. МИД Литвы попросил от Минска официальных разъяснений.

Нота министерства иностранных дел Литвы о предоставлении официальной информации об инциденте при начале выработки энергии на Белорусской АЭС (Островецкая площадка) была направлена в МИД Белоруссии, — приводит RNS цитату из сообщения.

В документе говорится: Литве и всему международному сообществу важно знать, что происходит на атомной станции вблизи границы. В Вильнюсе обеспокоены вопросами ядерной безопасности.

Ранее Вильнюс потребовал остановить ввод станции в эксплуатацию и призвал Белоруссию остановить работы по пуску АЭС до тех пор, пока на ней не будут обеспечены стандарты ядерной безопасности и природоохранные требования.

В МИД Литвы считают, что проект БелАЭС осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент страны объявил станцию угрозой национальной безопасности и на законодательном уровне запретил покупку и экспортный пропуск её электроэнергии через свои электросети.

Белорусская атомная электростанция является российско-белорусским проектом. Генеральный подрядчик строительства станции — АО «Атомстройэкспорт», входящее в российскую государственную корпорацию «Росатом». Строительство АЭС велось неподалёку от города Островец в Гродненской области с 2011 года.

7 ноября глава государства Александр Лукашенко участвовал в церемонии по увеличению мощности первого энергоблока до 400 МВт.

Как писал NEWS.ru, 10 ноября Белорусская АЭС прекратила генерацию электроэнергии. В Минске заявили, что на АЭС идёт замена оборудования, относящегося к четвёртому классу безопасности.