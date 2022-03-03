LEGO приостановила поставки игрушек в российские магазины из-за санкций

Датская компания LEGO приостановила поставки своей продукции в 81 магазин России из-за западных санкций. LEGO также планирует перечислить сумму в размере $16,5 млн в целях поддержки народа Украины, сообщает издание Finans.dk со ссылкой на официального представителя компании.

Мы приостановили все поставки продукции в Россию в свете санкций и непредсказуемой ситуации, — заявили в LEGO.

Ранее стало известно, что на фоне российской военной спецоперации на Украине стриминговый сервис Spotify закрыл офис в Москве. Американская игровая платформа Steam ограничила способы оплаты для российских пользователей.

Кроме того, немецкий производитель Mercedes-Benz приостановил поставки автомобилей в Россию. Ещё один немецкий концерн, BMW, остановит сборку машин на калининградском «Автоторе», а также прекратит поставки автомобилей на российский рынок.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. ЕС ввёл санкции против российских банков, среди которых Альфа-Банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк. Под ограничения также попали и десятки российских компаний, в том числе РЖД, «Сухой», «Иркут» и «Туполев».

Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского лидера и главы внешнеполитического ведомства также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.