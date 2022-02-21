Лавров: Запад не готов воспринимать предложения РФ о нерасширении НАТО

Страны Запада не готовы воспринимать российские предложения о нерасширении НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совбеза. По его словам, альтернативы этому ключевому положению не предложено в ответах Альянса и Вашингтона. Соединённые Штаты Америки всячески пытаются обойти принцип о неделимости безопасности. Трансляция с заседания Совбеза ведётся на телеканале «Россия 24».

Опорный для нас принцип неделимости безопасности, на который мы активно ссылались, США всячески стараются обойти, — сказал Лавров.

Он добавил, что НАТО насмерть стоит на недопустимости отмены политики «открытых дверей» в Альянсе. Тем не менее, несмотря на разногласия по вопросам безопасности, в диалоге с Западом есть подвижки, работу нужно продолжать, считает Лавров.

Министр также отметил, что его встреча с госсекретарём США Энтони Блинкеном запланирована на 24 февраля в Женеве.

Лавров подытожил, что российские предложения по безопасности — это не меню, из которого можно выбирать, их нужно рассматривать в комплексе.

17 декабря 2021 года МИД России направил США и НАТО проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности. Москва выдвинула три основных требования: отказаться от расширения Альянса на восток, от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также вернуться к военной инфраструктуре военно-политического блока в Европе состояния 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО.

26 января США и Альянс предоставили ответ на предложения Москвы. Владимир Путин впоследствии отметил, что Запад проигнорировал озабоченности России по ключевым вопросам.

МИД опубликовал ответ Москвы по гарантиям безопасности 17 февраля. В нём подчёркивается, что США «перекрутили» предложения России в сторону создания преимущества для Вашингтона и его союзников.