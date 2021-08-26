Лавров выразил надежду на скорое возобновление турпотока с Италией

Россия рассчитывает на постепенное снятие карантинных ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции и восстановление максимально облегчённого режима взаимных поездок граждан РФ и Италии. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС.

Он напомнил, что правительство России месяц назад приняло решение о возобновлении регулярного авиационного сообщения с Италией. Однако сейчас в Италию можно приехать только в экстренных случаях, с рабочими визитами или из-за лечения. Также въезд открыт лицам, имеющим постоянный вид на жительство.

Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что существует вероятность того, что российские туристы смогут посетить страну уже в сентябре. По его словам, желание властей Италии поскорее принять российских туристов основано на темпах вакцинации. Он выразил сожаление, что пандемия коронавирусной инфекции свела к нулю поток туристов из России в Италию.