Лавров раскрыл число запросов к США по кибератакам на Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия направила США 45 официальных запросов с требованием провести разбирательство в связи с кибератаками на свои ресурсы. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН, сообщает ТАСС.

Глава МИД России сказал, что это составляет примерно половину от общего количества кибератак на ресурсы РФ.

Мы 45 раз направляли официальные запросы с конкретным указанием фактов, требующих разбирательства американским коллегам. Ответов было только девять. В наш адрес было около 10 запросов, на каждый были даны ответы, — пояснил Лавров.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне заявило, что Россия столкнулась с беспрецедентным количеством кибератак при проведении выборов в Госдуму. При этом половина из них велась с территории США. Дипломаты считают, что целью взломов была дискредитация избирательной системы РФ.

По их мнению, голосование прошло в полном соответствии с российскими законами и нормами международного права. Если и были какие-то недочёты, то они не повлияли на общий ход голосования, поэтому «любые инсинуации об обратном недопустимы», отметили в дипмиссии.