Лавров предостерёг Евросоюз от планов наказать Россию

Евросоюз должен осознать, что власти ничего не выиграют от желания наказать Россию. Санкции не дадут никакого результата. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

По моей оценке, они давно должны были бы уже понять, что игры в одни ворота не будет, и что санкции никакого результата не дадут, и что на любые недружественные шаги мы будем вынуждены принципиально реагировать по принципу взаимности, которую никто во внешней политике и в дипломатии не отменял, — сказал дипломат, выступая в БФУ имени Канта.

Антироссийские санкции были продлены в середине июля Евросоюзом ещё на шесть месяцев, до 31 января 2022 года. Впервые ограничительные меры были введены 31 июля 2014 года, сроком на один год, после этого санкции каждый год продлевались.

Ранее Лавров подверг критике позицию Еврокомиссии, которая ведёт себя непорядочно в связи с ситуацией по «Северному потоку — 2». По его словам, попытки сорвать завершение строительства обречены на провал.