Лавров оценил ситуацию в Афганистане

Россия выступает против того, чтобы какая-то из сторон победила в Афганистане. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

Мы сейчас работаем не для того, чтобы какая-то одна сила в Афганистане одолела другую, потому что это будет очень неустойчивым, хрупким и временным решением, — пояснил министр.

По его словам, необходимо создать в стране такой политический диалог, в котором могли бы участвовать все политические, этнические и иные группы. Он должен привести к урегулированию ситуации.

Ранее российский министр заявил, что ситуация в Афганистане становится всё хуже и хуже. По его словам, в последние дни видна стремительная деградация ситуации. Лавров добавил, что кризис в Афганистане влияет на обострение террористической угрозы и создаёт проблему оборота наркотиков, которая достигла беспрецедентного уровня.

9 июля глава МИД России рассказал, что Москва не будет принимать никаких мер, пока обострение обстановки в Афганистане не окажет влияние на ситуацию на территории российских союзников.