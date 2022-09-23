Лавров обсудил с генсеком ООН ход стамбульских договоренностей

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Сергей Лавров и Антониу Гутерриш

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях ГА ООН встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем. В ходе встречи стороны обсудили реализацию продуктовой сделки и подтвердили необходимость ее полного выполнения, сообщает МИД России.

Предметно обсуждался ход реализации стамбульских договоренностей по вывозу украинского продовольствия из черноморских портов и беспрепятственного экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Стороны подтвердили необходимость обеспечения их пакетного характера и полного выполнения, — говорится в сообщении ведомства.

Также был рассмотрен круг вопросов взаимодействия России с ООН и конкретные инициативы по повышению эффективности обоюдной работы.

Ранее Сергей Лавров заявил, что западные страны не выполняют свои обещания по доставке продовольствия на международные рынки. Он отметил, что ряд государств отказывается отменять логистические ограничения и санкции против России, что мешает стране осуществлять доставку зерна.