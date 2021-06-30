Лавров обсудил с Чавушоглу ситуации в Карабахе и Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе переговоров в Анталье обсудили ситуации в Карабахе, Афганистане, Сирии и Ливии. Об этом сообщает ТАСС.
Чавушоглу заявил, что обе стороны выступили за мир в этих регионах.
Мы обсудили широкий спектр вопросов, в том числе ситуации в Сирии, последние события в Ливии, — подчеркнул глава МИД Турции.
Чавушоглу добавил, что Турция обеспечит безопасность российских туристов. Кроме того, страны продолжат переговоры по производству вакцины «Спутник V». Также министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
Глава МИД России отметил, что РФ высоко ценит позицию Турции по развитию военно-технического сотрудничества, включая настрой Анкары использовать первый полк ЗРК С-400 для обеспечения своей обороноспособности.
Ранее Лавров ответил шуткой на просьбу турецкого журналиста встать на другое место во время совместного фотографирования с Чавушоглу.