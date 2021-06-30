Лавров обсудил с Чавушоглу ситуации в Карабахе и Сирии

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Украинцы и русские являются одним народом. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Его слова приводит ТАСС.

Депутат отметил, что украинцев и русских объединяют символы общей победы над фашизмом. Так было, так есть и так будет. И ничто не сможет это изменить, — подчеркнул Кива. Ранее президент...