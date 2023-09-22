Лавров обсудил конфликт на Украине с генсеком ООН ООН: Лавров и Гутерриш обсудили связанные с конфликтом на Украине аспекты

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 22 сентября, обсудили некоторые аспекты, связанные с конфликтом на Украине, об этом сообщили в пресс-службе организации. Также в рамках общения стороны коснулись проблем, связанных со страной пребывания штаб-квартиры ООН.

Сегодня генеральный секретарь встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. <...> [Они] обсудили несколько аспектов, связанных с конфликтом на Украине, — говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече подняли вопрос о проблемах, связанных с тем, что штаб-квартира международной организации расположена в США. Ранее Россия неоднократно жаловалась на то, что ее дипломатам, направляющимся на работу в ООН, американская сторона не выдает визы.

Ранее временный глава МИД Пакистана Джалил Аббас Джилани заявил, что встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым стала для него «самой важной» в ходе Генеральной Ассамблеи ООН. В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что намерен на полях сессии Генассамблеи ООН обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым украинский конфликт и сотрудничество двух стран в области энергетики. По его словам, эти темы станут главными на их встрече в Нью-Йорке.