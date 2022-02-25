Лавров назвал условие начала переговоров России с Украиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова начать мирные переговоры в любой момент, когда Вооружённые силы Украины сложат оружие. Об этом министр сообщил в ходе переговоров с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой, трансляцию встречи публикует RT.

Россия готова к переговорам в любой момент, когда ВС Украины сложит оружие, — сказал он.

Глава МИД России отметил, что президент Украины Владимир Зеленский врёт, когда говорит о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его страна нуждается в создании антивоенной коалиции, чтобы «посадить Россию за стол переговоров».

Лавров также заявил, что у России нет планов по оккупации Украины. Россия планирует обеспечит демилитаризацию Украины, сообщил министр.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев готов начать вести с Москвой переговоры о нейтральном статусе и гарантиях безопасности. По его словам, Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. Он сообщил о необходимости «срочно» прекратить боевые действия