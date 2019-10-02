https://static.news.ru/photo/0119575a-e58b-11e9-ac11-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

«Формула Штайнмайера» является уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

Изначальный текст предполагал: сначала закон об особом статусе и фиксации его в конституции, а потом проведение выборов, — сказал Лавров в интервью Первому каналу.

Как утверждает диплома, при обсуждении этого вопроса экс-президент Украины Пётр Порошенко отказался предоставлять особый статус Донбассу. Лавров подчеркнул, что экс-глава государства заявил, что «откуда он знает, кого они выберут».

Лавров формулу, которую предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, считает компромиссом, уступкой и антиправовым подходом. Дипломат подчеркнул, что никакого «плана Б» по Минским договоренностям быть не может.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября сообщил, что контактная группа по Донбассу согласовала «формулу Штайнмайера». Она подразумевает проведение выборов на Донбассе по законам Украины, после этого должен вступить в силу закон об особом статусе ДНР.

Кроме того Зеленский считает необходимым разработать концепцию переходного правосудия для Донбасса. Как он указал, это нужно для преодоления последствий вооружённого конфликта и достижения мира, сообщал News.ru.