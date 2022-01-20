Лавров и Блинкен прибыли в Женеву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его американский коллега Энтони Блинкен прибыли в Женеву на предстоящие переговоры по вопросам гарантий безопасности. Источники в делегациях сообщили, что встреча продлится два часа. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что в ходе встречи стороны обсудят документы по гарантиям безопасности, кроме того, они попытаются определиться с возможными дальнейшими шагами по переговорам на данную тему.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что в США не подготовили письменный ответ по гарантиям безопасности на предстоящие переговоры с Россией в Женеве. По его словам, у Соединённых Штатов нет чёткого понимания о том, какие требования России являются ключевыми. Госсекретарь также отметил, что некоторые пункты гарантий безопасности являются неприемлемыми для США.

17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.