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Лавров и Блинкен прибыли в Женеву

Глава МИД РФ Лавров и глава Госдепа США Блинкен прибыли в Женеву для участия в переговорах
00:58, 21 января 2022
Лавров и Блинкен прибыли в Женеву Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его американский коллега Энтони Блинкен прибыли в Женеву на предстоящие переговоры по вопросам гарантий безопасности. Источники в делегациях сообщили, что встреча продлится два часа. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что в ходе встречи стороны обсудят документы по гарантиям безопасности, кроме того, они попытаются определиться с возможными дальнейшими шагами по переговорам на данную тему.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что в США не подготовили письменный ответ по гарантиям безопасности на предстоящие переговоры с Россией в Женеве. По его словам, у Соединённых Штатов нет чёткого понимания о том, какие требования России являются ключевыми. Госсекретарь также отметил, что некоторые пункты гарантий безопасности являются неприемлемыми для США.

17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

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