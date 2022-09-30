Лавров: Евросоюз окончательно утратил свою автономию

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Евросоюз окончательно утратил свой курс на стратегическую автономию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, теперь ЕС несет колоссальные убытки от того, во что его втянули США, передает РИА Новости.

Проводя свой бездумный курс по «отмене России», англосаксы добились безоговорочного подчинения всего коллективного Запада, НАТО, а также Европейского союза, который окончательно утратил свой курс на стратегическую автономию, — сказал Лавров.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что страны Евросоюза введут против России санкции из-за проведения референдумов в республиках Донбасса и на территориях Запорожской и Херсонской областей. По ее словам, новые рестрикции коснутся лиц, ответственных за организацию плебисцитов, а также затронут сферы, которые прежде не были охвачены.

В свою очередь официальный представитель внешнеполитической службы Союза Петер Стано отметил, что в ЕС допускают введение санкций против наблюдателей за референдумами из стран Евросоюза, поскольку любая поддержка этих референдумов считается незаконной. В то же время он оговорился, что вопрос введения санкций будет решаться самими государствами «в индивидуальном порядке по каждому случаю».