Лавров: деятельность биолабораторий США на Украине должна быть расследована

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил телеканалу Al Arabiya, что деятельность биологических лабораторий США на Украине должна быть расследована. По словам дипломата, Москва продолжит работу на этом направлении. Он добавил, что в лабораториях содержали наиболее опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».

Это опасные вещества, поэтому у нас нет никаких сомнений в том, что должно быть расследование. Будем продолжать это делать, — рассказал Лавров.

Он отметил, что Россия будет акцентировать своё внимание на теме биологического и химического оружия в разговоре с США. Москва будет настаивать на получение ответов на множество вопросов по деятельности биологических лабораторий Вашингтона на Украине.

Минобороны России ранее опубликовало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 и транспортно-штурмовых вертолётов Ми-8АМТШ. Отмечается, что военные экипажи выполняют целый ряд задач помимо уничтожения бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, включая доставку десанта, военных грузов, а также оказание авиационной поддержки подразделений.