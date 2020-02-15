https://static.news.ru/photo/e912500a-500e-11ea-b1a2-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: МИД России/flickr.com

Третье заседание Конституционного комитета Сирийской Арабской Республики находится в процессе подготовки.

Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Российский министр напомнил, что Конституционный комитет мог быть собран ещё полтора года назад.

Он мог начать работать в конце 2018 года. <...> Наши западные коллеги, по сути дела, ультимативно потребовали от Организации Объединённых Наций не поддерживать те предложения, которые сформировало правительство и которые сформировала оппозиция. Целый год ушёл на совершенно бессмысленные бодания по поводу двух или трёх фамилий, которые почему-то нашим западным коллегам не понравились, — цитирует Лаврова ТАСС.

Министр иностранных дел РФ сообщил, что в субботу, 15 февраля, обсуждал вопросы, касающиеся Конституционного комитета, со спецппосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсоном.

Как писал NEWS.ru, первое заседание сирийского Конституционного комитета открылось в швейцарской Женеве 30 октября 2019 года. Орган состоит из частей, каждую из которых сформировали по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Основной целью функционирования Комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии.