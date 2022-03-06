Кулеба: Украина приветствовала бы участие Китая в урегулировании конфликта

Украина приветствовала бы участие Китая в процессе урегулирования конфликта, заявил в интервью американскому телеканалу CNN глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он отметил, что обсуждал вопрос с китайским коллегой, который выступил за дипломатическое решение проблемы, сообщает ТАСС.

По словам Кулебы, Министр иностранных дел Китая Ван И «не заинтересован» в конфликте и «готов внести вклад в дипломатию».

Мы бы приветствовали такие усилия, — сказал Кулеба.

Украинский министр отметил, что Украина не пойдёт ни на какие уступки в вопросах, связанных с территориальной целостностью страны.

В телефонном разговоре китайского дипломата Ван И с госсекретарём США Энтони Блинкеном И заявил, что правительство Китая выступает против дальнейшей эскалации ситуации на Украине и против попыток «подлить масла в огонь».

Как ранее подчеркнул Кулеба, переговоры Украины и России пока не обеспечивают какого-либо прогресса, однако он отметил, что «подобные конфликты» рано или поздно завершаются дипломатией и переговорами, поэтому «нужно продолжать говорить».