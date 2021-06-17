Кулеба: у РФ нет права вета на вступление Украины в НАТО

Фото: John Macdougall/dpa/Global Look Press

Евгений Бугров NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что переход Крымской области из РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году не был «подарком» для республики. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи».

Это была колоссальная забота. Это ж не просто мы получили подарок, который давал Украине колоссальные доходы, — начал Кравчук. Он уточнил, что УССР была против того, чтобы принять Крым, потому...