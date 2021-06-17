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Кулеба: у РФ нет права вета на вступление Украины в НАТО

00:50, 18 июня 2021
Дмитрий Кулеба Дмитрий Кулеба Фото: John Macdougall/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не имеет и не будет иметь права вето на вступление Украины в НАТО. Своё заявление он сделал в эфире телеканала «1+1».

Тему вступления Украины в Альянс поднимали президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве.

Мы понимаем, что РФ всегда будет противостоять этому, мы также понимаем, что мы пройдём этот путь и Украина станет членом Альянса. Россия, безусловно, реальность с которой необходимо считаться, но Россия не имеет и не будет иметь права вето на вступление Украины в НАТО, — подчеркнул Кулеба.

Ранее стало известно, что по поводу возможного вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась мазком, здесь, пожалуй, нечего обсуждать, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.

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