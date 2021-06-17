Кулеба: у РФ нет права вета на вступление Украины в НАТО

https://static.news.ru/photo/18ece15c-cfb9-11eb-b968-96000091f725_660.jpgДмитрий КулебаФото: John Macdougall/dpa/Global Look Press
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не имеет и не будет иметь права вето на вступление Украины в НАТО. Своё заявление он сделал в эфире телеканала «1+1».
Тему вступления Украины в Альянс поднимали президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве.
Мы понимаем, что РФ всегда будет противостоять этому, мы также понимаем, что мы пройдём этот путь и Украина станет членом Альянса. Россия, безусловно, реальность с которой необходимо считаться, но Россия не имеет и не будет иметь права вето на вступление Украины в НАТО, — подчеркнул Кулеба.
Ранее стало известно, что по поводу возможного вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась мазком, здесь, пожалуй, нечего обсуждать, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.