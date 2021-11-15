Кулеба призвал НАТО усилить сотрудничество с Украиной в Чёрном море

НАТО необходимо усилить сотрудничество с Украиной, Грузией и Молдавией по вопросам безопасности в Чёрном море. Киев хотел бы видеть больше усилий со стороны Североатлантического альянса по этому вопросу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, слова которого приводит ТАСС.

Он считает необходимым помнить о том, что ситуация в Чёрном море является «тяжёлой и опасной».

Мы призываем членов альянса более тесно работать с Грузией, Украиной и Молдавией по вопросам безопасности в Черноморье, — сказал Кулеба на совместном брифинге с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее сообщалось, что флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney завершил учения в Чёрном море с партнёрами по НАТО. В Пентагоне эти манёвры назвали одним из ключевых компонентов стратегии сдерживания, которая поможет избежать военных угроз в будущем.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что учения НАТО в Чёрном море связаны со стремлением США наращивать политику сдерживания России вопреки договорённостям. Президент России Владимир Путин назвал манёвры серьёзным вызовом для страны.