Флагман ВМС США завершил учения в Чёрном море

Флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney завершил учения в Чёрном море с партнёрами по НАТО. Корабль начал переход из Чёрного моря в Средиземное, сообщается в официальном Twitter-аккаунте флота.

На борту корабля находятся сотрудники штаба Шестого флота и командования морских ударных сил и поддержки НАТО. Mount Whitney принимал участие в учениях PASSEX вместе с кораблями Турции, Румынии и Украины. За манёврами наблюдали силы и средства Черноморского флота России.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин назвал военные учения НАТО в Чёрном море одним из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания, которая поможет избежать военных угроз в будущем. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что учения НАТО в Чёрном море связаны со стремлением США наращивать политику сдерживания России вопреки договорённостям.

По его словам, это прямое нарушение документа о нерасширении НАТО на восток, который был подписан и который все превозносили как образец для мирного сосуществования и налаживания партнёрства.