Флагман ВМС США завершил учения в Чёрном море

Флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney завершил учения в Чёрном море с партнёрами по НАТО. Корабль начал переход из Чёрного моря в Средиземное, сообщается в официальном Twitter-аккаунте флота.
На борту корабля
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин назвал военные учения НАТО в Чёрном море одним из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания, которая поможет избежать военных угроз в будущем. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что учения НАТО в Чёрном море связаны со стремлением США наращивать политику сдерживания России вопреки договорённостям.
По его словам, это прямое нарушение документа о нерасширении НАТО на восток, который был подписан и который все превозносили как образец для мирного сосуществования и налаживания партнёрства.