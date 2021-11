Глава Пентагона раскрыл значение учений НАТО в Чёрном море

Остин прикрепил к своему посту публикацию с несколькими снимками, которые были сделаны в ходе учений. Кроме того, министр обороны США подчеркнул, что уже неоднократно называл концепцию интегрированного сдерживания действенным способом, который поможет избежать военных угроз в будущем.

I often talk about the concept of "integrated deterrence" as a way we will deter future military threats. One key component of a truly integrated deterrence strategy is working closely with allies and partners across the globe through joint land, air, and sea exercises. https://t.co/EoMSXnknQY