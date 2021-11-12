Глава Пентагона раскрыл значение учений НАТО в Чёрном море

Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя военные учения, которые проводят Военно-морские сил (ВМС) ряда стран НАТО в Чёрном море, раскрыл цель этого мероприятия. По его словам, это один из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания.

Одним из ключевых компонентов действительно интегрированной стратегии сдерживания является тесное сотрудничество с союзниками и партнёрами по всему миру посредством совместных наземных, воздушных и морских учений, — написал глава ведомства в Twitter.

Остин прикрепил к своему посту публикацию с несколькими снимками, которые были сделаны в ходе учений. Кроме того, министр обороны США подчеркнул, что уже неоднократно называл концепцию интегрированного сдерживания действенным способом, который поможет избежать военных угроз в будущем.

I often talk about the concept of "integrated deterrence" as a way we will deter future military threats. One key component of a truly integrated deterrence strategy is working closely with allies and partners across the globe through joint land, air, and sea exercises. https://t.co/EoMSXnknQY — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 13, 2021

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что учения НАТО в Чёрном море связаны со стремлением США наращивать политику сдерживания России вопреки договорённостям. Он добавил, что это уже не нарушение «честного слова», которое ранее давали западные политики, обещавшие России не расширять НАТО на восток. По его словам, это прямое нарушение документа, который был подписан и который все превозносили как образец для мирного сосуществования и налаживания партнёрства.