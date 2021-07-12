Кулеба обсудил Донбасс с главой МИД ФРГ и пригласил её посетить Украину

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провёл первый телефонный разговор с новой главой германского внешнеполитического ведомства Анналеной Бербок, говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины. Стороны обсудили ситуацию в Донбассе и «Северный поток — 2». Отмечается, что киевский дипломат пригласил немецкую коллегу посетить Киев в 2022 году.

Кулеба пригласил Бербок посетить наше государство в следующем году, — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава украинского МИД рассказал Бербок о ситуации с безопасностью вдоль украинской границы и в неподконтрольной части Донбасса, а также подтвердил приверженность политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

Кулеба отметил, что Украина активно выступает за эффективную работу в «нормандском формате» (Россия, Германия, Украина и Франция), важном для переговоров. В свою очередь Бербок заверила Кулебу в поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности и готовности к совместной работе по запуску консультаций в «нормандском формате».

Собеседники также обсудили газопровод «Северный поток — 2». Министры сошлись на том, что к проекту должно применяться европейское энергетическое законодательство.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите 16 декабря обсудят возможные действия сообщества в координации с США в случае «агрессии России против Украины». По его словам, Евросоюз готовится к худшему и нацелен на «сдерживание российской агрессии». Боррeль добавил, что ЕС оказывает военную поддержку Украине, в частности выделив €35 млн на развитие логистических возможноcтей украинских вооружённых сил.