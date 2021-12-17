Кулеба назвал топ-10 главных достижений украинской дипломатии в 2021 году

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал 10 побед дипломатии Украины в 2021 году. Лидирующие места заняли выработка первой за 30 лет стратегии внешней политики, саммит «Крымской платформы» и визит украинского президента Владимира Зеленского в США. Об этом он рассказал на прошедшем онлайн-брифинге.

Первые за 30 лет стратегия внешнеполитической деятельности, азиатская и африканская стратегия, стратегия публичной дипломатии и коммуникационная стратегия МИД, — сказал Кулеба.

Среди упомянутых «побед» украинской дипломатии Кулеба также отметил «открытие новых экономических возможностей для украинских компаний» и «усиление украинского войска». Также он выделил «запуск „Ассоциированного трио“ (Украина, Грузия, Молдова — прим. NEWS.ru) и его признание со стороны ЕС», «деэскалацию угроз по безопасности весной и мобилизацию партнёров на разработку пакета сдерживания России сейчас», «эвакуацию из Афганистана и Сектора Газа около тысячи людей» и «сохранение возможностей для путешествий украинцев Европой».

Замыкал список дипломатических побед десятый пункт, в котором подчёркиваются усилия руководства Украины, которое «работало для её укрепления».

Десятое — гордость за Украину, которую мы укрепляли на протяжении этого года. Мы провели Саммит первых леди и джентльменов, привезли Конституцию Пилипа Орлика впервые в Украину, захватили позиции лидеров в противодействии дезинформации, обеспечили решение о возвращении скифского золота и внесение крымскотатарского орнамента орнек в список ЮНЕСКО, — заключил дипломат.

Ранее Кулеба заявил, что Украина до сих пор не имеет сведений о сроках вступления в ЕС и НАТО, несмотря на желание иметь ясность в этих вопросах. По его словам, Киев надеется поднять вопрос евро-атлантической интеграции на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году. Глава МИД подчеркнул, что тема членства Украины в Альянсе не должна быть предметом переговоров с Россией. До этого он сообщил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ответил на вопрос президента Украины Владимира Зеленского о том, в каком году его страна станет полноправным членом Альянса.