Кулеба назвал гарантии безопасности России унизительными для США

Предложенные Россией гарантии безопасности являются унизительными для Соединённых Штатов, заявил агентству «РБК-Украина» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он полагает, что США не согласятся на предложение Москвы и ни при каких обстоятельствах не откажутся от военного присутствия в странах НАТО.

Я не верю в то, что США или НАТО согласятся с требованием России остановить расширение на восток или откатятся из стран Центральной Европы, как требует Россия. Там же не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там же есть требование прекратить военное присутствие НАТО в странах — членах НАТО. Я в это не верю, потому что принять такое требование в любой форме — это было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания Альянса, — сообщил глава внешнеполитического ведомства.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР.

Недавно появилась информация, что Россия и США проведут переговоры 10 января, а совещание Совета Россия — НАТО может состояться 12 января. О намерении созвать совещание также говорил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

О готовности предоставить площадку для проведения саммита уже заявила Швейцария.