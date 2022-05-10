Кулеба: если ЕС откажет Украине в членстве в Союзе, то это будет обман Глава МИД Украины заподозрил ЕС в обмане

Дмитрий Кулеба / Фото wikimedia.org

Если Украина не получит статус кандидата в члены Евросоюза, то это будет означать, что Европа пытается «обмануть Киев», заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передаёт РИА Новости. По его словам, Украина «не собирается этого терпеть».

Если мы не получим статус кандидата, это означает только одно, что Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся это терпеть, — сказал он.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение о получении Киевом статуса кандидата будет принято в июне.

В середине апреля представитель ЕК Анна Писонеро сообщила, что ЕК приступила к оценке ответов Украины на первую часть опросника о вступлении в Европейский союз. Опросник президенту Владимиру Зеленскому передала во время посещения Киева в апреле текущего года глава ЕК. По её словам, данный документ является «базой для дискуссий в ближайшие месяцы».

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что официальное вступление Украины в Евросоюз может занять многие годы. По его словам, Украина уже является членом «европейской семьи».