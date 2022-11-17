Куда идем? На бой с сатаной! В Москве снова рисовали контуры Русского мира Русский мир должен вмещать веру, честь, и обязательно совесть, выяснили на конференции в МГИМО

Фото: Предоставлено Россотрудничеством

Писатель Захар Прилепин

В Москве 16-17 ноября проходит всероссийская научно-практическая конференция «Россия: единство и многообразие», посвященная десятой годовщине создания Совета по межнацотношениям при президенте РФ. В рамках этого мероприятия состоялась и сессия под названием «Русский мир как гарант обеспечения межнационального мира и согласия» под модерацией главы Россотрудничества Евгения Примакова на площадке МГИМО. Журналист NEWS.ru побывал там, чтобы узнать подробнее об этой идее.

Участники мероприятия в количестве нескольких десятков человек провели в дискуссиях целый день, но обсуждали они в основном вопрос, что же такое Русский мир и как его превратить из лозунга в реальную идею, способную сподвигнуть людей из разных стран на сплочение вокруг России как нового полюса многополярного мира, возникающего сейчас на сломе устоявшейся системы послевоенного миропорядка.

Как оказалось, несмотря на необычайную популярность словосочетания «Русский мир» в последнее время, каждый видит в нем что-то свое. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов — «феномен идентичности, ощущение себя». По его словам, «западные ценности сегодня — это „национализм, шовинизм, расизм, колониализм, нацизм, фашизм“, и это точно не ценности Русского мира».

Ценности добра, справедливости как высшей правды, совести, достоинства, чести, ценности веры, верности и любви к своему отечеству, уважение к традиционным ценностям, причём всех без исключения религий и народов — это и есть Русский мир, — рассказал Никонов.

Председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин назвал одним из признаков Русского мира крестовый поход против сатаны. Первый зампред председателя Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин — квинтэссенцию всех положительных качеств русского человека. «Совесть для нас — абсолютно обязательное понятие», — отдельно подчеркнул он.

Вероятно, наиболее емким и глубоким было определение, данное главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым, который отметил, что «миссия Русского мира — не экспансия вовне, а совершенствование себя».

Поскольку идея Русского мира подразумевает сохранение уникальности народов в противовес идее глобализации в ее либеральном изводе, на сессии в МГИМО обсудили, как именно сохранять эту уникальность. Впрочем, свежих предложений на ней не прозвучало. Собравшиеся, в числе которых были представители Азербайджана, Киргизии, Крыма, Приднестровья, Сербии в основном делали акцент на том, что Россия и так всегда сохраняла уникальность входящих в ее состав народов. «Русский мир — это объединение самых разных народов вокруг общих ценностей, общего культурного кода», отметил, например, замглавы Россотрудничества Дмитрий Поликанов. А консультант Национального института стратегических исследований при президенте Киргизской Республики Токон Мамытов подчеркнул, что необходимо найти «оптимальные формы применения «мягкой силы». О том, чего не хватает Русскому миру, чтобы стать влиятельной идеей, способной привлекать людей в разных странах, практически не говорилось. Только Галина Кетова, заслуженная артистка Киргизии, призвала менять подходы в работе с молодежью, отходить от традиционных балалаек и больше использовать современные форматы, принятые в соцсетях.

Фото: Предоставлено Россотрудничеством «Миссия Русского мира - не экспансия вовне, а совершенствование себя», - считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов

Некоторая размытость нарратива Русского мира, впрочем, не стала препятствием для сессии под названием «Русский мир как шанс на развитие». На ней выступил в том числе писатель и политик Захар Прилепин. Он рассказал, что главный писатель всех времен и народов по всем показателям (переиздания, тиражи, переводы, литературоведческие исследования) — это Достоевский. Также он напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров использует выражение «мировое большинство», имея в виду все человечество помимо «золотого миллиарда» западного мира. По мнению Прилепина, русская культура между тем в последние десятилетия оказалась под влиянием Запада, борясь за его премии, награды и оценки — «все эти нобелевки и Оскары».

России очень важно понять и самой себе сказать, что она «чумазая», небелая... Мы должны встать в центре этого небелого мира и выстроить там свои институции на семь миллиардов человек. Это беспрецедентная задача, причем не очень сложная, и не очень дорогая, — подчеркнул Прилепин.

Писатель выступил с идеей, которую, по его словам, несложно воплотить, надо лишь договориться с Китаем и другими обделенными мировым признанием странами.

Россия может, не тратя сверхбюджеты, просто перевернуть эту планету с культурной точки зрения за счет своей мощнейшей инерции и своей беспрецедентной культуры и за счет того, что это, безусловно, предмет ожидания всего просвещенного человечества, — считает писатель.

По мнению Прилепина, будет масса желающих получить признание «мирового большинства», причем это не только творческие люди из стран вроде Кубы или Камбоджи, но и те, кто вполне известен на Западе. Среди тех, кто обрадуется такому повороту, Прилепин назвал Роджера Уотерса, Эмира Кустурицу, Ману Чау.