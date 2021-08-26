Кучма признался, что Путин помог украинцам сплотиться в единую нацию

Экс-президент Украины Леонид Кучма признался, что именно президент России Владимир Путин помог украинцам сплотиться в единую нацию. Об этом он рассказал в статье для LB.ua.

Я и в страшном сне представить не мог, что тем президентом, который наконец объединит украинский народ, окажется Путин, — заявил Кучма.

Выросший в советское время Кучма привык, что исконно украинскими считались только те вещи, над которыми обычно стереотипно иронизировали, например «сало и гопак». Политик отметил, что несмотря на свои советские взгляды, в 1990 году он «выступил с требованием добиваться для Украины полного экономического и политического суверенитета».

В какой-то мере экс-глава Украины признателен Путину за то, что тот помог украинцам сплотиться в единый народ, хотя и разделяет опасения Владимира Владимировича о том, что Украина может стать «анти-Россией», то есть развиваться не по своему пути, а в противовес российскому.

Ранее Кучма выступил с критикой антироссийских взглядов правящей верхушки Украины.