Леонид Кучма раскритиковал антироссийскую позицию Украины

Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что невозможно развиваться, если противопоставлять себя России. Об этом сообщает «Левый Берег».
Кучма уверен, что нет экономической перспективы если Киев будет
Единой, самостоятельной, независимой. Независимость — это наши ценности, наша свобода, тысячелетняя цивилизация наших предков и новые культурные коды нашего молодого поколения. Независимость — это человек в центре всего. Вера в собственный народ, надежда на достойное будущее, любовь к родине — все это и есть независимость, — подчеркнул Кучма.
Ранее против экс-президента Украины было возбуждено уголовное дело о государственной измене. По данным генеральной прокуратуры в Киеве, Леонид Кучма был завербован российскими спецслужбами.
Леонид Кучма занимал пост президента Украины с 1994 по 2005 год. Во время его президентства отмечалась умеренная и многовекторная внешняя политика и внутренняя политическая стабильность.