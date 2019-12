Он подчеркнул, что решения, которые касаются области спорта, не могут быть основаны на политических соображениях, как и на двойных стандартах.

#Cuba opposes World Anti-Doping Agency (WADA) unfair sanctions to #Russia . Decisions concerning sports and the International Olympic Movement cannot be based on political considerations or double standards. #SomosCuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/dzXK60IQZi