https://static.news.ru/photo/ff1757e0-1cad-11ea-864a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кубинская сторона выступает против санкций WADA в отношении российских спортсменов и считает их несправедливыми. Об этом на своей официальной странице в социальных сетях заявил глава государства Мигель Диас-Канель Бермуде.

Он подчеркнул, что решения, которые касаются области спорта, не могут быть основаны на политических соображениях, как и на двойных стандартах.

Куба выступает против несправедливых санкций WADA в отношении РФ. Решения, касающиеся спорта и международного олимпийского движения, не могут основываться на политических соображениях или двойных стандартах, — пишет президент Кубы в Twitter.

#Cuba opposes World Anti-Doping Agency (WADA) unfair sanctions to #Russia . Decisions concerning sports and the International Olympic Movement cannot be based on political considerations or double standards. #SomosCuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/dzXK60IQZi — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 11 декабря 2019 г.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, передавал NEWS.ru.