https://static.news.ru/photo/ff1757e0-1cad-11ea-864a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Кубинская сторона выступает против санкций WADA в отношении российских спортсменов и считает их несправедливыми. Об этом на своей официальной странице в социальных сетях заявил глава государства Мигель Диас-Канель Бермуде.
Он подчеркнул, что решения, которые касаются области спорта, не могут быть основаны на политических соображениях, как и на двойных стандартах.
Куба выступает против несправедливых санкций WADA в отношении РФ. Решения, касающиеся спорта и международного олимпийского движения, не могут основываться на политических соображениях или двойных стандартах, — пишет президент Кубы в Twitter.
9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, передавал NEWS.ru.