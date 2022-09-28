Куба плностью осталась без электроснабжения. Генерирующая система острова не работает после прохождения урагана «Иэн». Об этом сообщает Union Electrica.
Генерация в национальной энергетической системе нулевая (страна без услуги энергоснабжения), состояние вызвано климатическими условиями, — говорится в сообщении компании.
По имеющимся данным, сбой подключения произошел на западе, востоке и в центральной части острова. Специалисты обещают восстановить электроснабжение постепенно, ночью или утром 28 сентября.
Ранее запуск американского космического корабля Crew Dragon был перенесен на сутки из-за надвигающегося на штат Флорида урагана «Иэн». На этом корабле в рамках миссии Crew-5 на Международную космическую станцию (МКС) должна отправиться российская космонавтка Анна Кикина.
Президент США Джо Байден 24 сентября подписал указ об объявлении во Флориде чрезвычайной ситуации в связи с приближающимся ураганом, который достиг третьей категории по шкале Саффира — Симпсона. Он приблизился к западной оконечности Кубы и продвигается на северо-запад со скоростью 5,8 метра в секунду.