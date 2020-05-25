Крупнейший авиаперевозчик Латинской Америки подал заявление о банкротстве

https://static.news.ru/photo/7051310a-9f2c-11ea-9b17-fa163e074e61_660.jpg Фото: LATAM Airlines/facebook.com

Крупнейший в Латинской Америке авиаперевозчик LATAM Airlines Group и его филиалы в Чили, Перу, Колумбии, Эквадоре и Соединённых Штатах подали заявление в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве.

В компании рассказали, что имеют на руках около $1,3 млрд, в том числе благодаря финансированию со стороны акционеров.

Мы приняли ряд сложных мер для смягчения воздействия этого беспрецедентного разрушения отрасли, но в конечном итоге этот путь представляет собой лучший вариант, — заявил исполнительный директор Роберто Альво.

В компании подчеркнули, что подача заявления о банкротстве не принесёт негативных последствий пассажирским или грузовым перевозкам, самолёты продолжат летать, передаёт Reuters.

Ранее заявление о банкротстве на фоне вызванного пандемией коронавируса кризиса подала одна из самых крупных в мире компаний по аренде автомобилей Hertz. Шаг связан с резким падением выручки и сокращением бронирований. Реструктуризация поможет Hertz и её «дочкам» выработать более устойчивую финансовую структуру, писал NEWS.ru.