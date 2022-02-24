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Крупнейшие арабские авиакомпании отменили полёты на Украину

15:38, 24 февраля 2022
Крупнейшие арабские авиакомпании отменили полёты на Украину Фото: Massimo Insabato/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Авиакомпании Qatar Airways и Emirates временно заморозили полёты на Украину, передаёт РИА Новости. Накануне об отмене полётов в страну сообщил венгерский перевозчик Wizz Air. Все полёты над Украиной, Ростовом-на-Дону и Москвой запретила Франция.

Все рейсы Qatar Airways в Украину временно приостановлены. Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий, — говорится в сообщении Qatar Airways в Twitter.

Отмечается, что пострадавшие от ограничений пассажиры могут узнать об альтернативных вариантах рейсов на сайте авиакомпании.

Утром 24 февраля были приостановлены полёты в аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи и из них. Под запретом находятся и полёты из ростовского аэропорта Платов. Вопросы по обмену или возврату авиабилетов будут решать в авиакомпаниях.

Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике идут бои по всей линии соприкосновения. Ополченцы наносят удары по позициям ВСУ. Об этом заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он призвал украинских военных сложить оружие.

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