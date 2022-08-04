«Кризис пришел надолго»: политолог о последствиях сотрудничества США и ЕС Политолог Литвинов: сотрудничество ЕС с США привело Европу к экономическому кризису

Фото: Shutterstock

Сотрудничество ЕС с США привело Европу к экономическому кризису, который будет длиться долго, заявил кандидат политических наук Михаил Литвинов. По его мнению, у Евросоюза сейчас есть два пути: либо отказаться от антироссийских санкций, либо остаться на стороне Вашингтона и продолжать давление на Россию ценой жизни своих граждан, пишет «Экономика Сегодня».

Брюссель пока что полностью находится под контролем Вашингтона, Европе дан указ — поддерживать антироссийскую риторику, чем она и занимается. Поверьте, все в Союзе понимают, и что кризис пришел к ним надолго, и что альтернатив российскому газу нет, и что со дня на день на улицы выйдут люди, которые будут протестовать из-за безработицы и роста цен, — спрогнозировал политолог.

Литвинов напомнил, что в Европе сильно увеличилась стоимость энергоносителей, ускорилась инфляция, а уровень жизни граждан достиг отрицательных показателей. Пик кризиса придется на зиму, когда из-за дефицита газа начнут страдать ключевые отрасли экономики, считает эксперт.

США не смогут бесконечно полагаться на своих европейских союзников в противодействии России, высказали ранее свое мнение эксперт по международным делам Майкл Гфеллер и экс-посол США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл. По их мнению, причиной является разворачивающийся в ЕС экономический кризис из-за антироссийских санкций. Эксперты считают, что в регионе стоит ожидать увеличения общественных беспорядков.