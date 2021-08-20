Кремль раскрыл детали визита Меркель в Россию

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин на переговорах не планируют подписывать никаких документов. Об этом заявили РИА Новости в Кремле.

Формат визита не предполагает подписания документов, — заявил собеседник агентства.

Встреча лидеров двух стран начнётся в 14:00. На переговорах будет затронуты темы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также будет поднята тема актуальных международных и региональных вопросов.

В пресс-службе немецкого правительства рассказали, что политики обсудят борьбу с пандемией, актуальные международные вопросы, среди которых ситуация в Афганистане и тема урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Этот визит станет для неё последним в качестве канцлера. В сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, на них станет известно имя нового канцлера. Последний раз Меркель приезжала в Москву в январе 2020 года.

После переговоров с Путиным Меркель отправится на Украину, где встретится с Зеленским. Украинский политолог Тарас Загородний выразил мнение, что немецкий политик выдвинет лидеру Украины «ультиматумы» от Путина.

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