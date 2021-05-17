Кремль призвал не допустить обострения конфликта Израиля и Палестины

https://static.news.ru/photo/ae7cf7aa-b6fc-11eb-bfed-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конфликт Израиля и Палестины представляет опасность в случае бесконтрольного разрастания, поскольку на Ближнем Востоке существует очень хрупкая система безопасности. Прилагаются значительные усилия для прекращения сторонами нанесения ударов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Всё-таки ближневосточный регион находится не на каком-то другом континенте. Это смежный с нами регион. И то, что этот конфликт действительно представляет собой опасность в случае бесконтрольного разрастания и продолжения, это очевидно, потому что многие страны находятся в достаточно сложных отношениях, — заявил Песков.

По его словам, в регионе существует огромный дефицит взаимного доверия и застарелый потенциал региональных конфликтов. Песков подчеркнул, что событиям не нужно давать приобретать форму силового сценария.

Поэтому сейчас прикладываются очень энергичные усилия по линии квартета с тем, чтобы прекратить этот обмен ударами, — отметил Песков.

В Москве обеспокоились растущим количеством жертв конфликта, а также ударами израильских военных по объектам сектора Газа. Песков добавил, что российский лидер в последние дни не имел контактов с палестинским руководством. Эти переговоры могут быть организованы.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился вечером 10 мая. По израильской территории было выпущено более трёх тысяч ракет. С момента начала эскалации со стороны Израиля погибли 10 человек, 50 получили серьёзные ранения. С палестинской стороны жертвами стали 218 человек, среди которых 58 детей.

Ранее ВВС Израиля ликвидировали Хасама Абу Харбида, который возглавлял подразделения палестинской группировки «Исламский джихад». Он был причастен к нескольким атакам с использованием противотанковых снарядов против израильтян. В результате этих действий ранения получил один мирный житель.