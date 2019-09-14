https://static.news.ru/photo/f9d102f8-d686-11e9-9877-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что на референдуме в 1991 году украинцы отдали свои голоса за союзное с Россией государство. В поддержку «Акта провозглашения независимости Украины» тогда голосовали каждые девять из десяти граждан страны.

Голосовали все, но думали по-разному. Я когда-то поинтересовался, а чего вы голосовали так активно, а они сказали: «Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией», — сказал Кравчук в интервью порталу Bihus.info .

Он считает, что поддержавшие Акт украинцы думали о независимости Украины в экономическом и социальном плане.

То есть, они не видели независимость как государство отдельное, это нужно знать. А то, что мы думали и решали в Беловежской пуще — мы говорили о государстве. Да, союз государств, но о государстве, — объяснил бывший президент.

Ранее News.ru сообщал, что военные городки, оставленные в Германии военнослужащими Западной группы войск (ЗГВ), превратились в обломки и развалины. Это советское наследие, на котором лежит «проклятие». Такая точка зрения высказана в статье, опубликованной в немецком таблоиде Bild. Издание отмечает, что развалины «прокляты», поскольку от них до сих пор не удаётся избавиться.