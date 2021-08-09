Кравчук раскрыл главное отличие Зеленского от его предшественников

Президент Украины Владимир Зеленский отличается от предшественников своим стремлением сломать систему. Об этом заявил первый украинский лидер Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, сейчас политик только начал ломать систему. Пока Зеленский не довёл своё дело до конца.

Также Кравчук отметил, что предыдущие президенты Украины демонстрировали «полусоветское поведение». По его мнению, бывшие украинские лидеры являлись вождями, тогда как у Зеленского этого качества нет.

Ранее Кравчук назвал своей самой большой ошибкой то, что он верил России. Об этом он заявил в опубликованном интервью интернет-изданию «Левый берег».

По словам бывшего президента Украины, когда он строил «независимую Украину», больше всего ему в этом «мешала» Россия. Он был убеждён, что Россия будет применять к другим государствам «не силовой компонент, а дипломатический — договариваться с ними», но это оказалось иллюзией.