Кравчук раскрыл главное отличие Зеленского от его предшественников

Президент Украины Владимир Зеленский отличается от предшественников своим стремлением сломать систему. Об этом заявил первый украинский лидер Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, сейчас политик только
Также Кравчук отметил, что предыдущие президенты Украины демонстрировали «полусоветское поведение». По его мнению, бывшие украинские лидеры являлись вождями, тогда как у Зеленского этого качества нет.
Ранее Кравчук назвал своей самой большой ошибкой то, что он верил России. Об этом он заявил в опубликованном интервью интернет-изданию «Левый берег».
По словам бывшего президента Украины, когда он строил «независимую Украину», больше всего ему в этом «мешала» Россия. Он был убеждён, что Россия будет применять к другим государствам «не силовой компонент, а дипломатический — договариваться с ними», но это оказалось иллюзией.