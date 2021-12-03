Косачев: Россия не ведёт подготовку к наступательной операции в Донбассе

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Россия не ведёт подготовку к наступательной операции в Донбассе. По его словам, РФ будет делать всё, чтобы военный сценарий Киева не состоялся. Косачев подчеркнул, что Россия не исключает военных провокаций Киева под прикрытием Запада и готова к такому развитию событий.

У нас есть информация, что провокации могут быть инициированы, военное обострение может быть инициировано Киевом под прикрытием западной стороны, эта ситуация вполне прогнозируема, мы к ней готовы, — сказал сенатор.

Косачев также опроверг якобы повышенную военную активность России у границ Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о «стягивании» российских войск к границе с Украиной. Он подчеркнул, что Россия обеспокоена нагнетанием ситуации у границ и сообщениями о проведении там различных учений. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские силовики ведут наступательные действия в ряде районов Донбасса, нагнетая обстановку в зоне конфликта.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин не исключил обращения за помощью к России в случае реализации Киевом силового сценария в Донбассе.