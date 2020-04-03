Косачев заявил об утрате морального лидерства Запада

https://static.news.ru/photo/44722270-75e6-11ea-8b38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отклонив резолюцию РФ об отмене санкций в условиях пандемии коронавируса, Запад продемонстрировал полную утрату морального лидерства в мире. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Косачев отметил, что заблокировав российскую резолюцию об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, страны Запада с примкнувшими к ним Грузией и Украиной показательно противопоставили себя здравому смыслу и ответственности.

Более наглядного подтверждения полной утраты Западом прежде всего морального лидерства в мире, как говорится, и представить себе трудно, — цитирует его РИА Новости.

Косачев добавил, что в условиях пандемии коронавируса западные санкции для некоторых стран становятся губительными в прямом смысле, приведя в пример Венесуэлу, на счетах которой заблокировано $30 млрд, но она не может потратить их даже на лекарства.

Как писал NEWS.ru, генсек ООН Антониу Гутерриш напомнил, что «вирус поражает всех, независимо от этнической или групповой принадлежности, национальности или вероисповедания». Эпидемия болезни «безжалостно бьёт по всем». Именно поэтому так важно «положить конец недугу войны и бороться с болезнью, которая бушует в мире», подчеркнул Гутерриш.