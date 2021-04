Корпорация Sony сменила официальное название

https://static.news.ru/photo/4e47890c-9291-11eb-8598-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: nypost.com

Японская корпорация Sony впервые за 60 лет сменила название. Отныне вместо Sony Corp. она будет именоваться Sony Group Corp., или группа компаний Sony. Об этом сообщается на корпоративном сайте компании.

Кроме того, дабы избежать путницы, в компании сообщили , что что входящие в группу компании Sony Electronics Corporation, Sony Imaging Products & Solutions Inc., Sony Home Entertainment & Sound Products Inc. и Sony Mobile Communications Inc. теперь интегрированы в единую компанию, которая будет называться Sony Corporation.

Агентство Киодо отмечает, что смена названия корпорации является отражением диверсификации деятельности компании, роста популярности игровых приставок, датчиков изображений и производства мультфильмов.

Название Sony Corp. появилось в 1958 году и стало результатом переименования корпорации Tokyo Telecommunications Engineering Corp.

Ранее NEWS.ru писал, что «Яндекс» впервые за много лет кардинально поменял логотип, изменив его дизайн. Новый вариант лого уже появился на главной странице поисковика, а позднее появится и в остальных его сервисах, в том числе и в офлайн.