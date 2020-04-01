https://static.news.ru/photo/1d7259e4-7413-11ea-93ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Abdurrahman Warsameh/Global Look Press

Бывший премьер-министр Сомали Нур Хасан Хусейн умер 1 апреля в Великобритании из-за коронавируса.

Политику было 83 года. Он скончался в больнице Королевского колледжа в Лондоне, где проходил лечение. Его похоронят в британской столице, передаёт агентство SONNA.

Нынешний глава кабмина Сомали Хассан Али Хайре выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего главы правительства.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший глава Министерства промышленности Франции Патрик Деведжян умер из-за коронавирусной инфекции. Ему было 75 лет. Он также занимал должность председателя совета департамента О-де-Сен. Сердце политика остановилось в ночь на 29 марта.

По состоянию на 1 апреля в мире более 859 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России — 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больницы, 24 умерли. На Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больницы.