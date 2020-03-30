https://static.news.ru/photo/36c7f1ae-46cf-11ea-9a48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK

По информации на утро 31 марта, в мире в настоящее время коронавирусной инфекцией нового типа заразились 770 520 человек, из них 36 942 пациента скончались.

Указанные сведения СМИ получили из официальных данных стран, в которых есть подтверждённые случай заражения COVID-19.

На данный момент «лидером» по количеству заболевших являются Соединённые Штаты Америки. Там к 31 марта коронавирусом заразились 164 274 тысячи человек, более трёх тысяч скончались.

В Европе по-прежнему больше всего заражённых находятся в Италии. На территории европейского «сапожка» зарегистрирована 11 591 жертва инфекции и 101 739 больных.

В Испании к этому часу подтвердилось 85 195 случаев заражения COVID-19, 7 340 человек умерли. В Германии 57 298 заболели, 455 скончались. Из европейских стран с наибольшим числом заражённых самые низкие показатели отмечаются в Турции — там заболели 10 827 человек, а умерли 168, сообщает South China Morning Post.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом, все — у людей, прибывших из-за рубежа.

На территории России в данный момент 1 836 заболевших, 66 человек выписаны из больниц, 14 человек умерло. Из них на Москву приходится 1226 случаев, 28 выписаны из больницы, десять умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, заразившаяся коронавирусной инфекцией нового типа 22-летняя жительница США Эми Ширсель на своей странице в социальной сети рассказалао мучительных ощущениях, которыми сопровождалась болезнь.