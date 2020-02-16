https://static.news.ru/photo/6acde9ce-50fa-11ea-8c07-fa163e074e61_660.jpg Фото: F. Scholz/Arco Images/Global Look Press

Среди путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess граждан Соединённых Штатов 44 оказались заражены коронавирусом. Об этом рассказал член группы по борьбе с распространением болезни Энтони Фаучи.

Всего, по его словам, на борту находились 400 американцев, передаёт The Washington Post.

США начали эвакуацию граждан страны с корабля.

Судно Diamond Princess ушло в круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава 20 января, путешествие должно было завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из сходивших на берег в Гонконге пассажиров заразился коронавирусной инфекцией. Японское Министерство здравоохранения потребовало продержать корабль и пассажиров в карантине в течение двух недель. 3 февраля судно остановилось в порту Иокогамы, где и находится до сих со всеми пассажирами и экипажем. По последним данным, из 3,7 тысячи человек на борту 355 заразились коронавирусом.

Как передавал NEWS.ru, российские граждане, находящиеся на Diamond Princess, отказались обращаться за помощью и просить об эвакуации и, вероятно, пробудут на судне до конца карантина.