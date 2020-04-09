Жертвами пандемии коронавируса становятся не только те, кто попадает в число заражённых, — вынужденная изоляция рушит семьи во всех уголках мира. Многие пары, даже те, кто жил вместе годами и имеет детей, не проходят проверку на прочность. Необходимость делить одно пространство с супругом 24/7 приводит к страшной статистике: число случаев домашнего насилия увеличилось на 30–60%, а разводов — на 50%.

Китай, откуда началось распространение COVID-19, стал первой страной, в которой отчётливо наблюдались проблемы в семьях в условиях эпидемии, ведь в Ухани людям пришлось провести в изоляции практически два месяца. Похожая ситуация фиксировалась и в других городах КНР, где был введён карантин. Так, в феврале 2020 года в Шанхае исполнительные органы столкнулись с настолько большим числом заявлений на развод, что срок выдачи документов увеличили с недели до трёх. В Тунчжоу за февраль и март зарегистрировали 232 запроса на расторжение брака, в то время как за аналогичный период прошлого года число обращений было меньше 180. В городе Фучжоу провинции Фудзянь местным властям пришлось установить лимит — десять заявлений на развод в день, поскольку офисы регистрации просто не могли справиться с потоком желающих расторгнуть брак. Всего о росте показателей по этой проблеме сообщили порядка десяти городов страны.

Однако в Китае было зафиксировано увеличение не только числа разводов, но и случаев домашнего насилия. В Ухани оно выросло в два раза. В январе 2020 года было подано 85 заявлений (против 43 годом ранее), а в феврале — 83 (против 47). Из-за того, что город находился на карантине, рассмотрение сообщений жертв о насилии занимало не установленные два дня, а неделю, что также сказалось на статистике по разводам.

Тем не менее сами представители офисов регистрации разводов, по данным Bloomberg, винят в наплыве посетителей домашние проблемы, с которыми столкнулись пары в ходе карантина. Многие не могли выстроить быт, который устраивал бы всех членов семьи, накладывались финансовые проблемы и эмоциональный стресс. Важную роль сыграли и проблемы в общении — разрешить споры мирным путём парам не удавалось.

В США адвокаты по бракоразводным процессам предрекают рост числа заявлений на расторжение отношений до 50%. При этом, по их мнению, проблемы коснутся прежде всего обеспеченных пар. Партнёры, зарабатывающие больше денег, могут захотеть расторгнуть брак не столько из-за изоляционных мер, сколько по причине грядущей финансовой нестабильности. Им легче понести расходы на развод сейчас, чем «тянуть за собой» партнёра, наблюдая, как их собственный счёт в банке стремительно уменьшается. Уже сейчас юристы в Нью-Йорке получают на 50% больше вопросов о том, как проходит бракоразводный процесс.

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Если состоятельным людям нужна причина для развода, то чаще всего ею оказывается материальный аспект. Я ожидаю много громких дел в ближайшем будущем, — сказал адвокат по бракоразводным процессам Уильям Забель.

Тема разводов на фоне коронавируса нашла отражение и на страницах американских таблоидов и жёлтой прессы: всё больше изданий публикуют истории о том, как коронавирус вскрыл неожиданные проблемы во взаимоотношениях. Многие из них оказались фатальными.

В Великобритании из-за карантина бракоразводные процессы планируют перевести в онлайн-режим — приоритет будет отдаваться делам, которые не терпят отлагательства, включая те, где один из супругов подвергался домашнему насилию. С переходом на новую форму работы в судах не ожидают серьёзных сдвигов по срокам рассмотрения дел, но предупреждают, что они возможны: понадобится время, чтобы отладить систему.

В стране уже запустили специальный сайт , который рассказывает всем заявителям о том, как проходит процесс развода онлайн. Пока в Великобритании нет новой статистики по расторжению брака — карантинные меры были введены меньше месяца назад; однако в стране отмечают 60-процентный рост звонков на горячую линию жертв домашнего насилия. Этот показатель даже выше, чем был в Ухани, и, вероятно, за ним также последует увеличение числа разводов.

Мы все пытаемся найти лучший способ справиться с пандемией, но я не удивлюсь, если после того как всё уляжется, мы увидим рост числа пар, желающих разорвать отношения, — заявила баронесса Фиона Шеклтон, адвокат по бракоразводным процессам Пола Маккартни и Мадонны.

В Европе на фоне мер по изоляции населения зафиксирован резкий рост случаев абьюза. Его жертвами становятся в том числе и знаменитые личности. Так, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль подала заявление в полицию, в котором обвинила своего мужа, финансиста Вольфганга Майлингера, в рукоприкладстве. Теперь он, согласно предписанию, не может находиться с супругой в одном доме и приближаться к ней.